“Fate la birra, non la guerra”: il messaggio nel cielo di un aereo polacco

In Polonia un aereo vola in cielo creando una traiettoia sulla mappa che recita "Fai la birra, non la guerra".

di Manuela 18 Maggio 2022

Chissà quanto tempo ci ha messo il pilota di un aereo polacco biposto monomotore a realizzare un piano di volo per disegnare nel cielo il messaggio che recitava “Fate la birra, non la guerra”. Ovviamente il testo del messaggio, scritto in inglese, dice “Make beer, not war” con tanto di cuore ed è visibile sulla mappa di volo.

L’aero in questione è un Tecnam P2008JC ed è di proprietà della scuola di volo Smart Aviation. Il suo pilota ha volato per quattro ore sopra Poznan, nella Polonia occidentale, seguendo una precisa traiettoria che gli ha permesso di disegnare questo singolare messaggio (ispirato ovviamente allo slogan nato contro la guerra in Vietnam) sulla mappa di volo.

Questa scuola di volo, a dire il vero, non è nuova a queste imprese: il mese scorso aveva scritto “FckPutin” in cielo. Secondo quanto riferito da FlightRadar, questo aereo monomotare ha viaggiato per 3 ore e 56 minuti fra le nuvole, scrivendo il suo messaggio di pace. Il pilota ha poi attivato il segnale di emergenza, inviando una notifica a tutti gli utenti di FlightRadar per far sapere a più persone possibili cosa stesse combinando.

Raggiungendo una velocità massima di 123 nodi e un’altitudine massima di 4mila piedi, l’aereo si è mantenuto in quota costante mentre scriveva il suo messaggio. Messaggi di congratulazioni e di sostegno sono arrivati al pilota da parte di diversi utenti.

[Crediti Foto | Twitter – FlightRadar]