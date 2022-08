Federica Pellegrini, il banchetto del matrimonio era firmato dallo chef Giorgio Schifferegger

di Luca Venturino 29 Agosto 2022

Quello tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è senza ombra di dubbio il matrimonio più chiacchierato e atteso degli ultimi tempi. Noialtri golosi, tuttavia, siamo ben più interessati ai dettagli gastronomici che alle implicazioni del gossip – motivo per cui abbiamo curiosato un poco per scoprire a quale chef i due sposini si sono rivolti per organizzare il banchetto nuziale. Ebbene, la scelta è caduta su Giorgio Schifferegger, chef di origini mitteleuropee, tra l’Alto Adige e l’Austria e attualmente executive del JW Marriot Venice Resort & SPA; mentre i dolci – torta compresa! – sono stati opera di Iginio Massari.

Entrambe le indiscrezioni, se così vogliamo chiamarle, ci arrivano direttamente da Instagram: se Massari si è accontentato di un sobrio carosello con tre foto – di cui una dedicata esclusivamente alla sopracitata torta nuziale – e una didascalia altrettanto minimalista (un semplice “Congratulazioni”, seguito dai tag di Pellegrini e Giunta), Schifferegger ha voluto dedicare un pensiero più articolato. “Il 27 agosto 2022 ho avuto l’immenso onore di preparare assieme alla mia brigata il banchetto nuziale di Federica e Matteo” si legge nella didascalia. “Sono sicuramente due persone prestigiose e di fama internazionale ma al di là di questo, la loro gentilezza, semplicità e cortesia hanno creato nella mia memoria un meraviglioso ricordo che porterò per sempre dentro. Grazie ancora per questo bellissimo momento gestito maestosamente da tutto il team del @jwmvenice con la supervisione di #enzomiccio“.