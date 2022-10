Ferentino: anziana ruba dal supermercato per fame, il direttore le regala la spesa

Succede a Ferentino, in provincia di Frosinone: un'anziana è stata beccata mentre rubava al supermercato. Ma alla commovente richiesta di non dire nulla ai nipoti, il direttore si è intenerito e le ha regalato la spesa.

di Manuela 31 Ottobre 2022

Questa storia arriva da Ferentino, in provincia di Frosinone. In un supermercato di zona, un’anziana di 82 anni è stata colta sul fatto mentre stava rubando qualcosa da mangiare. Quando la donna ha chiesto in lacrime di non dire niente ai suoi nipoti, ecco che il direttore si è commosso, ha evitato di chiamare i Carabinieri e le ha regalato la spesa.

Tutto è successo intorno a mezzogiorno. L’anziana donna è entrata nel supermercato vicino a casa sua. Subito si è diretta al banco salumi dove ha preso del pane e della mortadella. Poi, avvicinandosi agli scaffali, ha preso una scatoletta di tonno e l’ha nascosta nella borsa insieme a quanto ordinato prima.

Proprio mentre stava per uscire dal negozio, però, è stata fermata. Quando le è stato chiesto di aprire la borsa, la donna è scoppiata a piangere, promettendo che avrebbe restituito tutto. La donna ha poi chiesto di non dire niente ai Carabinieri: non voleva che i suoi nipoti sapessero che la nonna era una ladra.

Così il direttore del supermercato, che sulle prime aveva pensato di chiamare i Carabinieri, capendo la situazione di indigenza della donna e il perché si era spinta a rubare, ha deciso di regalare alla donna la spesa.

Francesco Sciucco, questo il nome del direttore del supermercato, ha poi spiegato a Il Messaggero che, in quel momento, aveva pensato che la donna in questione potesse essere sua madre. Così ha rifatto il 112 e ha annullato la richiesta di intervento dei Carabinieri, dicendo loro che era tutto sistemato. Ha poi deciso di regalare alla donna quello che aveva rubato.

Il direttore si è poi fatto raccontare la storia della donna. L’anziana è una vedova di 82 anni che vive in casa da sola. Ha quattro figli e sette nipoti che adora, solo che i figli non sempre riescono ad aiutarla economicamente. Alla fine il titolare ha promesso all’anziana donna che quando ne avrà bisogno, potrà chiedere il suo aiuto.