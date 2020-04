Fermo: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

In Umbria la redazione di SpacciMarche ha diramato la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Dopo Ancona, Ascoli Piceno, ecco i nomi delle attività le quali hanno aderito al food delivery a Fermo.

Monte Urano – 11 Gradi Birroteca: consegna a domicilio di birra artigianale nel territorio di Monte Urano.

Monte Urano – Agriturismo delle Rose: menù da asporto su ordinazione a pranzo e cena.

Piane di Rapagnano – Country Pig: consegna nel raggio di 40 km da Rapagnano prodotti di prima necessità come pane, pasta, legumi, formaggi, carne ecc…

Porto Sant’Elpidio – Suchic: il ristorante offre sushi da asporto e consegna a domicilio.

Porto Sant’Elpidio – Il Gambero Ristorante: specialità di mare da asporto.

Porto Sant’Elpidio – Chalet Sette Mari: proposta take away

Porto Sant’Elpidio – Locanda Dei Matteri: piatti da asporto.

Porto Sant’Elpidio – Trattoria Trentasette: consegna a domicilio di piatti e sughi pronti.

Porto Sant’Elpidio – Birrificio Birraformante: consegna a domicilio di birre artigianali nel territorio di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Civitanova e Montecosaro

Porto Sant’Elpidio – Chalet Luna Rossa: consegna a domicilio antipasti, primi, secondi e contorni di pesce in tutto il territorio del comune di Porto Sant’Elpidio.

Per ordinare: chiamare il seguente numero 333405418

Porto San Giorgio – Banco 12 Ristorante: propone take away e consegna a domicilio per il menù del ristorante dal lunedì al venerdì.

Porto San Giorgio – Tucano’s Beach – lungomare Gramsci nord: pizza al piatto consegnata a casa in tutto il comune di Porto San Giorgio.

Per ordinare: 0734 679616