Ferrarelle investe in Sanidrink: l’obiettivo è aumentare la sicurezza alimentare

di Luca Venturino 29 Settembre 2022

Ferrarelle punta a crescere potenziandosi nell’ambito della sicurezza alimentare – una visione che di fatto passa anche attraverso il recente accordo stretto con Sanidrink, startup costituita nel 2021 in seno all’acceleratore napoletano Materias e proprietaria di una particolare tecnologia basata su peptidi antimicrobici che, secondo una nota diffusa dalla stessa azienda produttrice di acqua minerale, potrà “essere applicata ai diversi materiali degli imballaggi, rendendo le bottiglie più sicure”. Secondo quanto lasciato trapelare dalle due aziende la LGR Holding SpA, capogruppo di Ferrarelle Società Benefit, avrebbe di fatto acquisito una quota pari al 30% di Sanidrink; e nelle ore che hanno immediatamente seguito l’intesa è stato costruito un gruppo di lavoro con funzioni di comitato tecnico scientifico con a capo Luigi Nicolais, emerito dell’Università Federico II di Napoli, già presidente del Cnr e ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pa.

La fascia di presidente di Sanidrink, invece, va a Caterina Meglio, laureata in Giurisprudenza e specializzata in Diritto amministrativo, master MBA, co-founder e Ceo di Materias; che sarà assistita nella guida del CdA dai consiglieri Annunziata Cummaro, Giuseppe Dadà, R&D Manager di Ferrarelle Società Benefit e Francesco Loreto. Come accennato, questo accordo è da intendersi come importante mattoncino nel contesto dello sviluppo innovativo e sostenibile del Gruppo Ferrarelle, che già può vantare di essere stata la prima azienda nel settore a dotarsi di uno stabilimento proprietario per il riciclo della plastica nel 2018.

“La collaborazione con Sanidrink rientra perfettamente nel nostro ecosistema della sostenibilità.” ha commentato Carlo Pontecorvo, Presidente di Ferrarelle Società Benefit “L’innovazione è sicuramente un valore chiave per rispondere alle tematiche ambientali in maniera concreta e fattuale attraverso investimenti in tecnologie all’avanguardia che ci permettono di individuare soluzioni sempre più compatibili con la nostra vocazione di Società Benefit”.