Ferrero è in 13esima posizione nella classifica delle famiglie più ricche al mondo di Bloomberg

di Manuela Chimera 27 Dicembre 2022

Siamo quasi a fine anno, dunque è tempo di classifiche. Come quella di Bloomberg che ha stilato la classifica delle famiglie più ricche al mondo. E chi ti troviamo in 13esima posizione? Già, proprio Ferrero e la Nutella.

La classifica delle famiglie più ricche al mondo

Nell’annuale classifica Bloomberg delle famiglie più ricche del mondo, ecco che ancora una volta e per il quarto anno di fila, sono i Walton della catena di negozi Walmart ad aggiudicarsi la prima posizione. Tuttavia, nonostante questo primato, anche loro sono stati vittime dell’inflazione. Nel corso degli ultimi 13 mesi, proprio per colpa dell’inflazione, hanno perso qualcosa come 14 miliardi di dollari.

Ma non sono gli unici: l’inflazione ha colpito duro e tutte le famiglie più ricche del mondo quest’anno sono un po’ più povere rispetto al 2021. In totale (sono 25 le famiglie in classifica) hanno perso 143 miliardi di dollari. Cifra che fa sorridere considerando che, fra tutti, hanno più di 1.500 miliardi di dollari.

Torniamo alla classifica. In pole position abbiamo la famiglia Walton di Walmart con 224 miliardi dollari, seguito dalla famiglia Mars che, con tutti i loro dolci, cioccolato e barrette, arrivano a 160 miliardi di dollari. Terzo posto, con 130 miliardi di dollari, per i fratelli Frederick, Charles, David e William delle Koch Industries, azienda nota per la produzione di energia e per la raffinazione del petrolio.

Scendendo dal podio, al quarto posto finalmente troviamo la prima famiglia non statunitense: la quarta posizione spetta alla famiglia regnante dell’Arabia Saudita, gli Al Saud, le cui fortune dipendono in gran parte dal petrolio. Quindo posto per gli eredi della famiglia Hermes.

Per quanto riguarda le famiglie italiane, l’unica in classifica è la Ferrero che si piazza in 13esima posizione. Il patrimonio dei creatori della Nutella è salito parecchio dal 2021, visto che dal 24esimo posto del 2021 sono arrivati in 13esima posizione.

Andando a vedere le famiglie che si occupano di cibo e ristorazione, oltre alla prima e seconda posizione di Walmart e Mars, ecco che in 11esima posizione abbiamo la famiglia Albrecht di Aldi e in 20esima posizione le famiglie Van Damme, De Spoelberch e De Mevius di Anheuser-Busch InBev.

Ma ecco tutta la classifica delle famiglie più ricche al mondo secondo Bloomberg: