Ferrero è l’azienda più ambita dai neolaureati

di Luca Venturino 1 Dicembre 2021

Ferrero, colosso dell’industria dolciaria con origini nella cittadina piemontese di Alba, è l’azienda più ambita dai neolaureati del nostro Paese: a confermarlo è la Universum Most Attractive Employers Italy 2021, ricerca giunta alla sua sesta edizione che ha coinvolto più di 15 mila giovani provenienti da 35 settori e 88 gruppi occupazionali sparsi in tutta Italia.

Secondo le classifiche, infatti, la Ferrero è letteralmente l’azienda dei desideri per i laureati in Economia e materie giuridiche, mentre scivola al secondo posto nella graduatoria degli studenti STEM, dietro solamente a Google. Quarto posto, invece, per i laureati in facoltà umanistiche, che alla multinazionale della Nutella preferiscono Mondadori, Google e Rai.

Ogni classifica è stata creata seguendo i medesimi criteri, individuati secondo una serie di parametri a cui i neolaureati sono attenti nella ricerca di un impiego: lavoro stimolante, apprendimento e sviluppo professionale, salario base competitivo, meritocrazia, traguardi stimolanti, opportunità di leadership, rispetto per la persona, patti chiari di carriera, sviluppo creativo e dinamico del lavoro, incoraggiare alla vita lavorativa.