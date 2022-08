Ferrero festeggia Halloween con il calendario in edizione limitata

di Manuela 13 Agosto 2022

Questo è il calendario che tutti vorremmo, ma che avrà solo chi sta negli Stati Uniti: Ferrero ha lanciato il calendario di Halloween in edizione limitata, a scopo benefico.

Anzi: Ferrero USA ha lanciato questo calendario. Immaginate in pratica il classico calendario dell’Avvento, solo declinato in versione Halloween.

Ferrero USA ha deciso di proporre il calendario di Halloween per celebrare il conto alla rovescia in vista del 31 ottobre. Tuttavia non pensiate di trovarlo nei negozi o nei supermercati statunitensi: si tratta di un calendario in edizione limitata, ottenibile solamente andando sul sito FerreroHalloween.com (chissà se fanno anche spedizioni oltre oceano?) entro il 15 settembre ed effettuando una donazione di 31 dollari a favore del Children’s Miracle Network.

In questo modo si riceverà il calendario di Halloween con finestrelle che contengono classici dolci e biscotti Ferrero fra cui anche Butterfinger, CRUNCH, Baby Ruth, 100Grand, Kinder Bueno, Kinder Joy, Tic Tac, Nutella & Go!, Fannie May, Keebler Fudge Stripes Minis e Mother’s Cookies. Il tutto, ovviamente, fino ad esaurimento scorte.

Jim Klein, chief customer officer di Ferrero USA, ha spiegato che Halloween è un momento divertente per tutti e non vedono l’ora di portare felicità ai consumatori di tutte le età, aiutandoli a creare meravigliosi ricordi con i loro dolci. Inoltre si è dichiarato anche entusiasta di collaborare nuovamente con Children’s Miracle Network Hospitals.

Dal canto suo Ferrero effettuerà una donazione di 25mila dollari a beneficio dell’associazione, regalando anche dolci e biscotti agli ospedali pediatrici. Teri Nestel, presidente e CEO di CMN Hospitals, ha aggiunto che la filantropia è essenziale al fine di garantire che ogni bambino riceva le migliori cure possibile. Ed è proprio grazie a partner generosi come Ferrero che la loro missione può andare avanti.