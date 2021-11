Ferrero inaugura un stabilimento negli Stati Uniti, il primo fuori dall’Europa

di Luca Venturino 8 Novembre 2021

Ferrero si espande, e approda finalmente oltreoceano annunciando l’inaugurazione di un nuovo stabilimento di produzione a Bloomington, Illinois, negli Stati Uniti. Si tratta di un complesso dal valore di circa 75 milioni di dollari (equivalenti a circa 65 milioni di euro); il terzo complessivo per la produzione di cioccolato e soprattutto il primo fuori dall’Europa.

Negli ultimi anni la ditta piemontese ha, di fatto, effettuato diversi investimenti nell’America del Nord, come l’ampliamento delle sede nel New Jersey e l’apertura di nuovi centri di distribuzione in Pennsylvania, Arizona e Georgia. E ora, con la nuova inaugurazione in Illinois, Ferrero andrà a rafforzare il tessuto economico della regione creando nuove opportunità di lavoro: saranno circa 50, infatti, i posti vacanti nel nuovo stabilimento.

Un altro mattoncino, dunque, verso il prestigioso obiettivo di consolidarsi come leader mondiale nel settore della pasticceria; un mattoncino che va a porsi su di un terreno già familiare, ben collaudato e soprattutto ricco di opportunità di crescita sul mercato oltreoceano. Todd Siwak, presidente e capo dell’azienda ufficiale di Ferrero North America, ha dichiarato di essere felice di aver raggiunto “questo importante traguardo in Illinois, il cuore dell’industria alimentare e dolciaria americana”.