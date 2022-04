Ferrero Kinder Peluche coniglio Maxi Mix, Happy Moment e Mini Eggs: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 22 Aprile 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti dei Ferrero Kinder Peluche coniglio Maxi Mix, Happy Moment, Mini Eggs, Mix, Uberaschung e Uberraschung Maxi a causa di un rischio microbiologico. Sul sito le allerte sono state pubblicate tutte fra il 20 e il 21 aprile 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 20 aprile 2022.

Precisiamo subito che si tratta di richiami relativi a prodotti realizzati nello stabilimento di Arlon, in Belgio, già chiuso dalle autorità in attesa degli accertamenti per capire come sia stata possibile la contaminazione dei prodotti Kinder con la Salmonella.

In questi richiami, il marchio del prodotto è Ferrero Kinder, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ferrero Commerciale Italia srl, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 03 Z e il nome del produttore è Ferrero Ardennes S.A., quello con sede dello stabilimento in Rue Pietro Ferrero 5 ad Arlon, in Belgio.

Questi sono le denominazioni ufficiali di vendita, i numeri di lotto, le date di scadenza e le unità di vendita dei prodotti interessati dal richiamo:

Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons: tutti i lotti sono stati ritirati, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 agosto 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 133 grammi

In questo caso, invece, cambia il nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato:

Kinder Happy Moment 162 gr: prodotto da Padi Srls nello stabilimento con marchio di identificazione IT 04453160618, lotti di produzione L326RGF e L347RGF

Infine, anche nei seguenti prodotti quello che cambia è l’OSA: il produttore è sempre Ferrero Ardennes ad Arlon in Belgio, ma il nome dell’OSA è Ferrero Osterreich (Austria). Ecco lotti e nomi commerciali:

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Salmonella. Nelle avvertenze viene spiegato di non consumare assolutamente questo prodotto se già acquistato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Consumatori Ferrero telefonano all’800909690.