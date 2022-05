Ferrero: la bufala del cesto per la Festa della Mamma

di Luca Venturino 3 Maggio 2022

Avete già pensato al regalo per la Festa della Mamma? Un mazzo di fiori, un album di foto nostalgiche? O magari un bel cesto traboccante di cioccolata, con tanto di Ferrero Rocher, Pocket Coffee e Mon Cheri? Beh, se quest’ultima opzione vi sembra particolarmente allettante, fate attenzione a non cascare sulla bufala del cesto Ferrero che, proprio in vista dell’8 maggio, ha preso a girare sulle chat di WhatsApp.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una truffa piuttosto classica e facilmente smascherabile; ma è pur sempre prevenire che curare. La bufala si presenta come un fantomatico concorso pensato appositamente per l’appuntamento con la Festa della Mamma, che annuncia a gran voce un cesto carico di prodotti Ferrero in regalo. Per riceverlo, basterà aprire il link presente all’interno del messaggio e completare un questionario con domande semplici e alla portata di tutti.

Completato il questionario, ecco che i denti d’acciaio della trappola si mostrano in tutto il loro splendore truffaldino: all’utente verrà infatti chiesto di sborsare una piccola cifra per coprire i costi di spedizione del regalo. Peccato che, una volta inseriti i dati della carta di credito sul portale, non riceverete alcun cesto Ferrero; ma semplicemente avrete consegnato i vostri dati sensibili ad alcuni malintenzionati.