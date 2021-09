Ferrero paga 2.200 euro di premio ai dipendenti

Agli oltre 6.000 dipendenti italiani, sia impiegati che operai, Ferrero paga 2.200 euro di premio, con piccole differenze a seconda della sede di lavoro.

Il bonus – defiscalizzato – arriverà insieme alla busta paga di ottobre come previsto dall’accordo integrativo aziendale. Ad annunciarlo ai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, nazionali e territoriali, la stessa azienda in videoconferenza.

La cifra del premio è stata determinata sulla base di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l’azienda e che influisce sul 30% del premio, e il risultato gestionale, che concorre a determinare il restante 70% del bonus.

“In un anno caratterizzato ancora dagli effetti della pandemia Covid 19 – spiega in una nota la Ferrero – l’attenta attuazione di tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione e dai protocolli nazionali, ha consentito a tutti i dipendenti di lavorare in piena sicurezza; l’azienda e le organizzazioni sindacali hanno espresso piena soddisfazione per tutte le attività fatte a garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori”.