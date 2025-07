Ferrero pronta ad acquistare una delle caramelle più famose di Francia

Caramba(r), che sorpresa. Era il 1954 quando, per sbaglio (almeno così vuole la leggenda), è nata la secca barretta al caramello e cioccolato nota come Carambar e divenuta nei decenni uno dei dolciumi più apprezzati della Francia. Oggi il gruppo che continua a produrre la mou allungata – insieme ad altre caramelle sotto vari marchi – è in vendita, e in lizza per l’acquisto c’è anche la nostrana Ferrero, che sembra essere in pole position.

Le caramelle Carambar

Il nome potrà sembrarvi del tutto nuovo, ma se ci fate caso attraversando le Alpi vedrete che Carambar è un marchio che risuona nelle orecchie e nelle papille gustative di tutte le e i francesi. Si chiama Carambar & co dal 2017, anno del suo grande ritorno in televisione, ma è da oltre 70 anni che l’azienda crea le barrette ciocco-mou. A rendere famoso il brand in tutto l’Esagono anche l’incarto giallo, rosso e fucsia, arricchito da battute e barzellette.

Barrette in vendita

Ora l’azienda che produce 82.000 chilometri di strisce dolci all’anno è in vendita e fra i concorrenti per l’acquisto c’è anche Ferrero. Il gigante d’Alba è già stato in visita presso lo stabilimento di Saint-Genest-d’Ambière, uno dei sei siti del gruppo d’oltralpe.

Insieme a Ferreo, in corsa si è posizionata anche l’irlandese Valeo Foods e la maltese Foster Clark, tutte pronte ad accaparrarsi l’azienda francese, al momento sotto l’ala protettrice del fondo di investimento Eurazeo. La decisione di cedere Carambar & co è stata comunicata a fine giugno da Marc Auclair, direttore generale dell’azienda.

Il fortunato subentrante si porterà a casa un gruppo con sei siti sparsi per la Francia, circa 1.000 dipendenti e un fatturato stimato di 450 milioni di euro per il 2025 – oltre a un nome che ha fatto la storia dei dolciumi francesi.