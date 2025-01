Ferrero si espande, e debutta nel mercato degli snack proteici

Nuova tappa nordamericana per Ferrero, che negli Stati Uniti opera da diversi anni, ma mai prima d’ora in queste vesti. Le vesti sono quelle dei prodotti proteici, nella fattispecie quelli commercializzati da Power Crunch, che sarà acquisita dal gruppo dolciario di Alba. Il marchio di patatine e barrette passerà dalle mani di Bio-Nutritional Research a quelle di Ferrero in una data e per una cifra non ben precisate, con la consegna di un ufficio di 50 dipendenti situato a Irvine, in California.

L’acquisizione di Power Crunch

Dai cioccolatini al gelato, passando per le caramelle, Ferrero aveva già un portfolio variegato di brand e prodotti, ma sempre grosso modo entro il tracciato dei dolciumi. Con la nuova acquisizione, l’azienda piemontese ingloba adesso anche una categoria merceologica un po’ diversa, quella dei prodotti proteici. La mossa permette al gruppo di cavalcare l’onda crescente del mercato del better-for-you, “migliore per te”, ovvero quello che comprende cibi considerati più salutari e/o nutrienti. Tra questi anche gli alimenti ad alto contenuto di proteine, per Ferrero nelle vesti del marchio Power Crunch. Fondato nel 1996 dallo sportivo Kevin Lawrence, il brand commercializza soprattutto patatine e barrette proteiche, disponibili in vari gusti e varie dosi delle macromolecole in questione, anche in formati adatti ai più piccoli.

Ferrero negli Stati Uniti

Se il mercato del better-for-you rappresenta una novità per Ferreo, lo stesso non si può dire della sua presenza negli Stati Uniti, consolidata da tempo. Il 2018 ha rappresentato il blocco di partenza, con l’acquisizione di celebri brand statunitensi legati al mondo Nestlé. Tra questi troviamo prodotti come le barrette al cioccolato Butterfinger e BabyRuth, sconosciute per noialtri, ma ben note alle papille gustative del Paese a stelle e strisce.

Nel 2022, Ferrero acquistò anche il gruppo Wells Enterprises, con i suoi brand di gelato Blue Bunny e Halo Top. Michael Lindsey, presidente di Ferrero Nord America, ha dichiarato: “La maestria e gli investimenti ben studiati che Ferrero applica al nostro portfolio hanno portato al successo in svariate categorie. Siamo entusiasti di applicare la stessa formula alla categoria better-for-you”.