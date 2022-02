Ferrero prosegue anche nel 2022 la collaborazione con l’e-commerce di Deliverti

di Manuela 10 Febbraio 2022

Ferrero prosegue lungo la strada intrapresa nel 2021: l’azienda piemontese ha deciso di continuare anche nel 2022 con la collaborazione con l’azienda Deliverti, esperta di e-commerce.

L’obiettivo è quello di sviluppare lo shop online di Ferrero, con particolare focus sulla personalizzazione dei prodotti, sulla gestione del magazzino, sul packaging dei prodotti, sulla fatturazione e sugli incassi.

Grazie a Deliverti, il customer care dello shop Ferrero è stato migliorato grazie anche alla creazione di un servizio di live chat, un supporto via email e uno telefonico.

Deliverti in passato ha collaborato anche con aziende come Parmalat e Coca-Cola. Fabio Scalet, ceo di Deliverti, ha spiegato che l’innovazione di questo progetto risiede nel cercare di rendere unico il prodotto per il lancio di un nuovo canale distributivo. Scalet si è dichiarato colpito dalla capacità di Ferrero di capire il tema dell’e-commerce, implementando anche una strategia di personalizzazione che ha come scopo quello di esaltare la peculiarità del prodotto.

Andando più nel concret, Deliverti ha realizzato un’interfaccia user friendly, semplificando anche il processo di navigazione. Successivamente ha cercato di focalizzarsi sul settore della customer journey, creando esperienze su misura per ciascun consumatore.

Proprio durante le festività natalizie, poi, Deliverti ha realizzato le campagne di customizzazione della Nutella e dei prodotti Kinder. Grazie poi al progetto di personalized marketing, Ferrero ha potuto lavorare anche sulla questione fidelity offrendo prodotti in esclusiva non disponibili nei tradizionali canali della GDO.