Ferrero: sarà emessa una moneta dedicata alla Nutella

Un bel riconoscimento per la Ferrero, che presto vedrà la Nutella su una speciale moneta celebrativa d’argento di 5 euro. Perché – chiederanno alcuni di voi – esistono le montete da 5 euro? Sì, esistono da sempre: roba per collezionisti, che negli anni può guadagnare un valore interessante.

Come immaginiamo accadrà per la “moneta Nutella”, annunciata dal ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto del 21 dicembre 2020. la moneta fa parte di una serie dedicata alle eccellenze italiane (e qui, con tutto il rispetto per la Ferrero e l’amore per la Nutella, forse qualcosa ci sarebbe da dire) e si presenta in tre versioni di colore, finitura fior di conio, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, a enti, associazioni e privati italiani o stranieri. La moneta ha corso legale dal 2 gennaio 2021.

Il disegno, opera di Annalisa Masini, presenta al centro un vasetto di Nutella, “la crema da spalmare alle nocciole e al cacao più famosa del mondo”.

Nel rovescio si vede invece il più grande stabilimento italiano del gruppo Ferrero, quello di Alba. L’Istituto poligrafico della Zecca dello Stato consegnerà al ministero dell’Economia e delle Finanze due esemplari della moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

[Fonte: Gazzetta d’Alba]