Ferrero cresce ancora e chiude l’anno con cifre da record

Un autunno così così non ferma la crescita di Ferrero, che chiude anche quest'anno con fatturati in aumento.

È stato un autunno turbolento per l’azienda “mamma” della Nutella e il suo patron Giovanni Ferrero. Un’ondata di proteste da parte dei lavoratori nelle aziende a cui Ferrero esternalizza le operazioni di packaging, e pure dai fornitori di nocciole, materia prima preziosissima per il colosso di Alba, che chiedevano un adeguamento al mercato dei prezzi d’acquisto.

Oltre a questo, lo scivolone di tredici posizioni dell’AD nella classifica di Forbes dei più ricchi del mondo: certo, questo è un problema che tutti noi comuni mortali aspireremmo ad avere, ma tant’è. Nonostante tutto, l’anno per Ferrero si chiude con del meritato ottimismo, e un fatturato in Italia in crescita del 3,5% arrivando a quota 1,82 miliardi di euro.

I numeri di Ferrero

Tra Ferrero S.p.A. e le sue quattro società controllate, l’azienda impiega poco più di 7mila dipendenti, e ha investito nell’ultimo anno qualcosa 98 milioni di euro nei poli quattro poli produttivi presenti nel territorio italiano Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano, registrando utili di 57 milioni di euro, in crescita rispetto ai 53,2 al 31 agosto 2023. Il sono ramo che si occupa della produzione, Ferrero Industriale Italia, ha registrato un aumento del fatturato del 6,8% arrivando a 860,7 milioni di euro, con utili di 59,6 milioni di euro, anche essi in aumento rispetto ai 56,5 milioni dell’anno scorso.

Non solo Nutella

Interessante notare come la crescita di quest’ultimo periodo non sia sono di volumi, ma anche di valore, con l’ampliamento della gamma di prodotti a marchio Nutella, Nutella Gelato e Nutella Croissant, e di Kinder, coi nuovi Kinderini, e l’ingresso ufficiale nel mercato delle barrette energetiche con Fulfil, marchio già acquisito nel 2022. Resta da vedere l’impatto che avrà la nuova Nutella Plant Based, dopo l’inevitabile curiosità iniziale.