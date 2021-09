Ferrrara come Monaco: dall’1 ottobre l’Oktoberfest, già 10 mila prenotazioni

di Marco Locatelli 29 Settembre 2021

Niente Oktoberfest a Monaco di Baviera? Nessun problema: da venerdì 1 ottobre al 10 ottobre la città di Ferrara organizzerà la sua festa della birra all’interno (e anche all’esterno) della Fiera.

Non si tratta di una sorta di mera imitazione dell’evento tedesco, ma di una vera e propria kermesse a se stante, con una sua identità, promossa da Ferrara Fiere e prodotta da Nexo Network.

Ma non mancherà di certo la vera birra tedesca: Ferrara Fiera ha infatti stretto un accordo con uno dei marchi storici, la Hofbräuhaus, che sarà presente alla festa. Nessun biglietto di ingresso, ma sarà necessaria la prenotazione del tavolo: ad oggi se ne contano già 10 mila.

“Abbiamo colto una problematica altrui e l’abbiamo trasformata in un’opportunità per la nostra città – chiarisce Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere –. Stiamo lavorando senza sosta per allestire i padiglioni con un’ambientazione che sarà identica a quella che si trova in Germania”.

E a proposito di padiglioni, ce ne saranno tre più due piazzali che ospiteranno oltre 700 tavoli, con quasi 4 mila posti a sedere e anche quattro birrifici locali.