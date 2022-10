Fertilizzanti: Janusz Wojciechowski annuncia una strategia UE sui concimi

di Manuela 6 Ottobre 2022

L’UE torna a parlare della questione relativa ai fertilizzanti: il commissario Ue all’agricoltura Janusz Wojciechowski ha annunciato una strategia sui concimi. Anche se non ha specificato bene i dettagli di questa strategia.

Quello che la Commissione europea ha annunciato è che verrà messa in atto una strategia che “coprirà sia la dimensione interna che quella internazionale, l’aspetto della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e dell’ambiente”. Lo scopo è quello di rendere l’industria europea meno dipendente dall’esterno, ma anche rendere gli agricoltori meno dipendenti dai fertilizzanti.

Tuttavia il commissario non ha specificato in che cosa consiste questa strategia. Il fatto è che la guerra in Ucraina ha aumentato i costi del gas, rendendo difficile e costosa la sua produzione. Anzi: molte aziende che producono concimi nell’UE stanno fermando la produzione, creando notevoli problemi agli agricoltori e, a breve, anche sui consumatori per via dei rincari dei prezzi finali dei prodotti alimentari.

Anche altri paesi stanno cercando di ovviare al problema. Per esempio il Perù ha deciso di usare il guano prodotto degli uccelli come alternativa più economica ai fertilizzanti chimici, cosa che potrebbe aiutare soprattutto gli agricoltori meno ricchi. Anche se pure questa soluzione non è esente da problemi: la produzione di escrementi di uccelli potrebbe non essere sufficiente a coprire tutti i fabbisogni.