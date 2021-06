FICO Eataly World riapre con uno spazio vini firmato Fontanafredda

Riapre FICO Eataly World, il parco del cibo di Bologna creato da Oscar Farinetti, e annuncia una piccola novità: la “Bottega del vino”, dove l’azienda vitivinicola di famiglia, Fontanafredda a Serralunga d’Alba, racconterà la storia dei suoi vini.

FICO, il cui format ci pare abbia ancora margini di miglioramento ma che comunque ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel settore, annuncia anche una nuova scenografia e nuovi giochi, giostre e attrazioni a tema cibo, che era poi probabilmente quello che aveva in origine in mente Oscar Farinetti quando presentava il suo progetto come un grande “parco giochi dedicato all’enogastronomia”.

Quanto alla Bottega del Vino, che aprirà il 7 luglio, proporrà una scelta tra 100 vini al calice disponibili per un aperitivo, pranzo o cena a base di piatti regionali che raccontano i territori più vocati alla viticoltura. Nell’area esterna si potranno invece osservare 60 vitigni autoctoni rappresentativi, selezionati dal Professor Attilio Scienza tra le 1200 varietà presenti in Italia.

Lo spazio ospiterà inoltre un’enoteca con etichette provenienti da nord a sud dell’Italia e una sala allestita con le barriques che rappresentano 52 vignaioli italiani. Uno spazio dove organizzare incontri con i produttori, corsi e degustazioni, che è sicuramente un luogo interessante per coltivare la cultura del vino di territorio.