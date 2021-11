FICO Eataly World tenta di conquistare due Guinnes dei Primati

FICO Eataly World si lancia e prova a conquistare due diversi Guinnes dei Primati. Due sfide piuttosto italiane, visto che hanno come protagonisti rispettivamente il Prosciutto San Daniele e la Mortadella. L’idea è di infrangere i record del mondo attraverso la realizzazione di due sfilatini lunghi più di 100 metri. Il 14 novembre i professionisti del […]

di Valentina Dirindin 6 Novembre 2021

FICO Eataly World si lancia e prova a conquistare due diversi Guinnes dei Primati. Due sfide piuttosto italiane, visto che hanno come protagonisti rispettivamente il Prosciutto San Daniele e la Mortadella.

L’idea è di infrangere i record del mondo attraverso la realizzazione di due sfilatini lunghi più di 100 metri. Il 14 novembre i professionisti del Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP realizzeranno dunque il panino al San Daniele più lungo mai visto, con 101 metri di pane farcito con il celebre prosciutto friulano.

Successivamente, domenica 21 novembre la nuova sfida consisterà nel realizzare la schiacciata alla mortadella più lunga del mondo. Saranno i membri del Consorzio Mortadella Bologna IGP a tentare di realizzarla. A realizzare il pane per entrambe le “imprese” sarà il Forno di Calzolari, panificio artigianale di montagna che produce il pane a FICO lavorando diverse varietà di grani antichi riscoperti e coltivati direttamente sulle alture di Monghidoro, nel Bolognese, macinati a pietra e lavorati con il lievito madre “Gino”.

Per tutta la mattinata sia del 14 che del 21 novembre, i maestri fornai impasteranno e cuoceranno a vista il pane croccante, in vista poi del taglio. In entrambe le giornate, i panini verranno poi tagliati e offerti ai visitatori.