Fiera del Tartufo Bianco d’Alba: ex aequo il premio Tartufo Reale

di Marco Locatelli 9 Novembre 2021

Nell’ambito della 91esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il prestigioso premio del “Tartufo Reale” è stato assegnato (ieri, domenica 7 novembre) – per la prima volta nella storia della fiera – a due persone.

A portarsi a casa il premio – giunto quest’anno alla sua 15esima edizione –due commercianti della zona, molto conosciuti: Marco Ronzano e Davide Curzietti.

Quattro i tartufi in lizza, ma i due vincitori sono stati scelti per le seguenti motivazioni: il tartufo di Marco Ronzano è stata valutata “una trifola perfetta per forma e rotondità di 305 grammi”, mentre quello di Davide Curzietti un “tuber da 440 grammi, più grande e di difficile cavatura”. Entrambi, seppur per motivi diversi, meritevoli del premio assegnato da Reale Mutua al miglior esemplare presente tra gli stand in fiera.

“Il compito della giuria è stato estremamente difficile – ha spiegato il presidente Stefano Cometti -. In lizza c’erano quattro tartufi eccezionali, accomunati dal profumo di fungo fresco, ma con morfologie diversificate, dovute al terreno dal quale sono stati cavati e alla pianta con cui sono cresciuti in simbiosi”.

“Da sempre Reale Mutua è al fianco del Comune e dell’Ente Fiera per sostenere la manifestazione – ha detto l’assessore agli Eventi, Emanuele Bolla -. In queste settimane siamo felici di avere tantissimi visitatori in città e sul territorio per gustare e conoscere il tartufo bianco d’Alba, che è molto più di un semplice ingrediente, essendo divenuto un vero e proprio prodotto culturale, la cui narrazione è nelle sapienti mani dei nostri trifolao”.