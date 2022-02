Filippo La Mantia e Chiara Maci “si sono lasciati”, ma sono in vacanza insieme

di Luca Venturino 8 Febbraio 2022

I colleghi di Diva e Donna non avevano alcun dubbio: lo chef palermitano Filippo La Mantia e Chiara Maci “si sono lasciati”, ma preferiscono mantenere il riserbo sull’accaduto per tutelare il figlioletto Andrea, classe 2018.

Le voci di corridoio sostengono che la coppia avesse mostrato i primi segni di rottura nel corso del primo lockdown, a marzo 2020, e che si fossero già separati per vivere lontani l’uno dall’altro: Chiari Maci a Milano, La Mantia nella sua Palermo, per gestire un nuovo ristorante (dopo aver chiuso quello nel capoluogo lombardo). Insomma, un quadro che lascia pochi dubbi circa la loro situazione di coppia.

Peccato che nelle ultime storie di Instagram di Chiara Maci i due appaiano insieme, felici e sorridenti, in vacanza in compagnia della prole: che le voci di separazione fossero esagerate per compiacere la fame di gossip?