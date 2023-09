Filippo La Mantia riapre al Mercato Centrale di Milano con una formula diversa

di Luca Venturino 19 Settembre 2023

Marcia indietro sulla marcia indietro: Filippo La Mantia è pronto a tornare al Mercato Centrale di Milano ad appena una manciata di mesi dalla sua chiusura, avvenuta – stando a quanto dichiarato dallo stesso chef – a causa della carenza di personale. Una pausa riflessiva, se volete; o ancora un po’ di tempo per pensare alla prossima partenza: sempre La Mantia aveva parlato, riferendosi per l’appunto alla chiusura del suo ristorante al Mercato Centrale, di “un’interruzione per rivoluzionare il modo di strutturare l’offerta di ristorazione”; e oggi la pausa pare ufficialmente essere finita.

Il tempo lontano dai fornelli ha portato consiglio? Beh, a voi il giudizio: nell’annunciare il suo ritorno al Mercato Centrale di Milano, Filippo la Mantia ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram – che mostra in lettere cubitali la dicitura “Filippo is back” – spiegando che la riapertura è stata declinata con una formula morbida, a buffet, mentre per “il piatto principale” occorrerà aspettare ancora un po’.

Filippo La Mantia torna al Mercato Centrale di Milano: tutto quello che sappiamo

Come accennato qualche riga fa è stato un annuncio social, quello di Filippo La Mantia. “Da domani riapriamo il buffet al @ilmercatocentralemilano” ha scritto su Instagram lo chef di origine siciliana ma milanese d’adozione. “Oggi abbiamo fatto una apertura ‘morbida’ . Un nuovo progetto che Vi comunicheremo prestissimo a base di rock, blues, caponata, crudi di pesce, sfincione e tanto Sud”.

Un primo passo con il pranzo a buffet, come anticipato: stando a quanto lasciato trapelare, il nuovo locale – quello “a base di rock”, tanto per intenderci – sarà di fatto più focalizzato sugli eventi e sull’intrattenimento e aprirà i propri battenti appena quattro sere alla settimana, dal mercoledì al sabato, con tanto di Dj set e altre attività ricreative. L’offerta a buffet, tuttavia, pare destinata a essere parte integrante del progetto – a partire dalle 12 e fino alle 15, come scritto dallo stesso La Mantia su Instagram.

Ma non finisce qua: è bene notare, infatti, che la gestione del ristorante non sarà più affidata unicamente allo chef come il precedentemente esperimento, ma si tratterà piuttosto di un progetto congiunto con Mercato Centrale a livello di soci paritari, con prezzi verosimilmente rivisitati al ribasso per rispecchiare la nuova anima dello stabilimento. Parallelamente al nuovo locale meneghino di Filippo La Mantia, infine, dovrebbe aprire anche un cocktail bar in collaborazione con Flavio Angiolillo, che di fatto già può vantare una bottega nella stessa struttura.