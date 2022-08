Finale Ligure: pesca troppi totani, multa per un pescatore sportivo

di Manuela 3 Agosto 2022

Andiamo a Finale Ligure perché un pescatore sportivo dilettante ha vinto una multa da 4mila euro per aver pescato troppi totani: ben 15 kg in più rispetto al limite previsto dalla legge.

È stato il Nucleo Pesca della Capitaneria di Porto di Savona a svolgere i controlli. Proprio nel porto di Finale Ligure ha scoperto un pescatore sportivo che aveva appena pescato 20 kg di totani.

Solo che la legge per la pesca sportiva parla chiaro: il limite massimo di cattura di prodotti ittici per il suo uso personale e senza alcuna finalità di commercio è di soli 5 kg (che tradotto vuol dire: se fai pesca sportiva, puoi pescare al massimo 5 kg di pesce e portarteli a casa per mangiare, ma non puoi venderli. Se peschi più di 5 kg, l’eccedenza deve essere ributtata in mare).

L’uomo, però, aveva pescato ben 20 kg di totani e per questo motivo gli Ispettori pesca della Guardia Costiera hanno sanzionato l’incauto pescatore con una multa di 4mila euro. Ovviamente, poi, i totani sono stati tutti sequestrati. E anche l’attrezzatura di pesca è stata sequestrata.

Non è ben chiaro se il pescatore non fosse a conoscenza del limite dei 5 kg o se deliberatamente abbia voluto trasgredire a quanto previsto dalla normativa.

Sempre a proposito di pesca: il WWF chiede lo stop alla pesca di esemplari troppo giovani di pesce spada, i cosiddetti spadini.

