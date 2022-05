Finlandia: arriva la birra Nato

di Manuela 18 Maggio 2022

Come di sicuro saprete, la Finlandia (e anche la Svezia) hanno chiesto di poter entrare a far parte della Nato. E così la Finlandia ha deciso di celebrare questa occasione lanciando la birra Nato che, a quanto pare, sta facendo faville.

A lanciare questa particolare birra è stato Olaf Brewery, un birrificio con sede nella città di Savolinna. La birra in realtà si chiama Otan Olutta che tradotto vuol dire “Prenderò una birra”. Tuttavia il nome è anche un gioco di parole che contiene l’acronimo Nato scritto come si usa in inglese, francese e portoghese, Otan per l’appunto (per questo sulla lattina c’è scritto Otan e non Nato).

Petteri Vaenttinen ha spiegato che volevano portare un po’ di ironia in questi tempi difficili. Ha poi ricordato che in passato proprio la loro città era stata bombardata dai sovietici durante la guerra d’inverno (Savolinna si trova molto vicina al confine russo).

Vaenttinen ha poi aggiunto che sin dall’inizio della guerra in Ucraina sono stati assai preoccupati a causa del loro vicino orientale. E come molti altri finlandesi ha dichiarato di essere felice che il suo paese abbia chiesto l’adesione alla Nato.

Per questo motivo, visto che molte persone pensano che sia una bella cosa, ha deciso di berci sopra. Pare che la birra Nato ai finlandesi sia piaciuta così tanto che il birrificio sarà costretto ad assumere nuovo personale per riuscire a soddisfare la domanda.