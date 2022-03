Finocchiona IGP: per il Consorzio il 2021 è il miglior anno di sempre

di Valentina Dirindin 5 Marzo 2022

Il miglior anno in termini di produzione, certificazione, affettamento e confezionamento: così il Consorzio della Finocchiona IGP, l’insaccato tipico toscano aromatizzato ai semi di finocchio, incorona il 2021.

Dopo un 2020 rallentato, dunque, la produzione vola in maniera positiva, con punte fino al +72,5% per il mese di giugno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “La crescita di produzione, evidente fin dalla primavera, ha avuto una decisa impennata nel secondo semestre dell’anno che, con il dato di +22,7% rispetto agli ultimi sei mesi del 2020, ha portato la denominazione a chiudere il 2021 con il record di produzione a oltre 2 milioni di chilogrammi di impasto insaccato, ossia 1milione e 92mila pezzi prodotti”, fa sapere il Consorzio, commentando i dati di quello che sembra essere un anno straordinario.

Merito forse anche della pandemia, che ci ha fatto riscoprire i buoni prodotti di casa nostra e che in generale ha avuto talvolta l’effetto di farci coccolare un po’ di più in un mondo pieno di problemi, e magari di farlo con qualcosa di buono da mangiare o da bere.

Nel corso dell’intero anno 2021 – prosegue il Consorzio della Finocchiona – sono stati insaccati oltre 248mila chilogrammi in più rispetto al 2020, ossia il 20,88% in più rispetto all’anno precedente. “Un anno con dati così positivi, ben oltre le aspettative, non si era mai registrato per la Finocchiona IGP dal riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta del 2015. Siamo orgogliosi di questi dati che affermano quanto la Finocchiona IGP sia apprezzata sul mercato e come ogni giorno guadagni quote di mercato grazie al suo gusto unico e inconfondibile” – afferma Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di Tutela della Finocchiona IGP – “Registriamo incrementi a doppia cifra in tutti gli aspetti della nostra produzione: di questi risultati dobbiamo ringraziare i nostri soci che, quotidianamente, s’impegnano nella produzione di qualità della Finocchiona IGP”.