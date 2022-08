Firenze, 13enne finisce all’ospedale per alcolismo acuto: aveva bevuto della vodka

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

Un ragazzino di appena 13 anni è stato ricoverato in ospedale per alcolismo acuto: secondo quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine il giovane si trovava in compagnia di alcuni suoi amici presso le aree verdi del parco Toscanini, in quel di Firenze. I ragazzi, tre in tutto, avrebbero cominciato a bere della vodka – anche se, al momento, ai militari non è ancora chiaro come abbiano fatto a procurarsela o in quale locale o supermercato l’abbiano comprata -: dopo qualche bevuta, tuttavia, il nostro protagonista ha cominciato ad allontanarsi di qualche metro, barcollando e faticando a mantenere l’equilibrio, per poi accasciarsi a terra.

Gli amici, evidentemente spaventati, hanno immediatamente tentato di soccorrerlo grazie anche all’intervento di alcuni passanti, allertati da quanto stava accadendo. I soccorritori hanno dunque contattato le autorità sanitarie locali, giunte poi sul posto con un’ambulanza: il personale medico del 118, dopo una breve analisi, ha constatato che il giovane era in stato di alcolismo acuto e ha ritenuto necessario trasportarlo all’ospedale di Careggi. Oltre all’ambulanza è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato: i militari, una volta accertati che il giovane fosse stato affidato alle cure dei sanitari, hanno proceduto con i tentativi di ricostruzione. Al momento non si esclude l’utilizzo di sostanze stupefacenti, anche se occorre attendere gli esami tossicologici per una conferma.