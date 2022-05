Firenze, accende il barbecue e causa un incendio di 4000 metri quadrati

Nel territorio di un comune vicino a Firenze un semplice barbecue per festeggiare il Primo Maggio si è trasformato in un incendio.

di Luca Venturino 5 Maggio 2022

Doveva essere un semplice barbecue organizzato per festeggiare la giornata del Primo Maggio, ma purtroppo il tutto è degenerato in un incendio di bosco che si è allungato fino a lambire una oliveta del comune di Capraia e Limite, a pochi passi da Firenze, espandendosi fino a interessare una superficie complessiva di circa quattromila metri quadrati.

Gli agenti dei Carabinieri forestali, allertati del rogo da parte di una segnalazione di qualche cittadino, sono intervenuti quanto prima sul posto e hanno individuato velocemente il luogo d’origine. Qui hanno notato che il braciere, ancora caldo e pulsante, era circondato dai resti di potature e altri residui vegetali che evidentemente fino a poco prima erano stati usati per alimentare il fuoco. Nel corso delle indagini gli agenti delle forze dell’ordine sono eventualmente riusciti a risalire al proprietario dell’oliveta in questione, e hanno infine concluso che a provocare l’incendio fosse stato suo figlio.

In base alla ricostruzione dei Carabinieri forestali, infatti, è risultato che il giovane si fosse occupato, nei giorni scorsi, delle operazioni di potatura dell’oliveta, e che si fosse successivamente servito dei rami tagliati per alimentare il fuoco del barbecue. Ora, il ragazzo dovrà rispondere di una denuncia per incendio boschivo colposo e pagare una sanzione amministrativa di 240 euro.