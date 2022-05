Firenze, bar vende vodka ad alcune ragazzine: licenza sospesa per un mese

di Luca Venturino 10 Maggio 2022

Nella serata di sabato 7 maggio il bar Caffè Bistrot Pellicceria, situato nel centro storico di Firenze, ha servito alcuni cocktail a base di vodka ad alcune ragazzine di età inferiore ai sedici anni: prima che queste ultime potessero consumare le bevande, tuttavia, sono stati fermate dagli agenti di Polizia locali che, dopo un breve interrogatorio, sono facilmente risaliti al locale in cui avevano acquistato gli alcolici in questione.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno dunque provveduto a notificare il tutto al questore di Firenze che ha in seguito promulgato la sospensione della licenza per 30 giorni al locale di cui sopra. Va inoltre sottolineato che l’episodio appena descritto non è un caso isolato: lo stesso esercizio commerciale incappò nello stesso provvedimento nel maggio 2021 dopo aver somministrato alcolici a una tredicenne che, dopo averli consumati, aveva accusato un malore di tale intensità da essere trasportata in ospedale in stato di incoscienza.

Appena un mese più tardi, nel giugno 2021, la licenza del bar venne nuovamente sospesa per 15 giorni in seguito a un’ispezione condotta dagli agenti della Polizia amministrativa, dove ancora una volta venne rilevata la somministrazione di un cocktail a un ragazzo minorenne. Alla luce del susseguirsi di questi episodi (o, in altre parole, perché errare è umano ma perseverare diabolico), il questore di Firenze ha dunque “ritenuto la sussistenza delle condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”.