Firenze: cambio di chef a Il Palagio, via Vito Mollica, arriva Paolo Lavezzini

Paolo Lavezzini è il nuovo chef de Il Palagio, il ristorante una stella Michelin dell’hotel Four Season di Firenze, all’interno del bellissimo Palazzo della Gherardesca. Via lo chef Vito Mollica, che era dal 2008 alla guida del ristorante ma aveva già annunciato il suo addio al lussuoso stellato, si prepara ora il cambio della guardia nel bellissimo e lussuoso ristorante della città.

Il nuovo chef, classe 1978, è nato a Parma, ma ha una forte influenza brasiliana, essendo rimasto in Sud America per oltre dieci anni, alla guida delle cucine del Four Seasons di Rio de Janeiro. Non è comunque la sua prima esperienza blasonata nel capoluogo toscano: lo chef aveva già lavorato in quello che è il ristorante più celebre di Firenze, l’Enoteca Pinchiorri, come sous chef.

Insomma, una scelta di sicurezza per il Four Season, che potrebbe dare risvolti interessanti alla cucina del Palagio – per quanto rivolta a un pubblico internazionale, e quindi improntata sui grandi classici che i turisti di livello ricercano in un bel ristorante di Firenze , con nuove influenze creative.

Paolo Lavezzini, che comincerà ufficialmente la sua esperienza al Palagio del Four Season ad agosto, ha sempre mostrato – così come il suo predecessore – una grande attenzione ai prodotti locali: ora resta da vedere se quelli che userà a Firenze saranno toscani o se si porterà dietro i sapori brasiliani che hanno caratterizzato la sua cucina negli ultimi anni.

[Fonte: Il Corriere della Sera]