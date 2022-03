Firenze: compra una birra al bar, ma poi la usa per rapinare il titolare

Un giovane di 25 anni è entrato in un bar di Firenze e, acquistata una birra, l'ha usata come arma per farsi consegnare l'incasso.

di Luca Venturino 23 Marzo 2022

Era entrato in un bar di Via Nazionale, a Firenze, con l’apparentemente innocente intenzione di acquistare una bottiglia di birra: una volta ottenuta, tuttavia, ha cominciato a brandirla come un’arma per minacciare il titolare e farsi consegnare i soldi custoditi nella cassa.

Il titolare, un uomo di 75 anni, ha tentato di reagire per disarmare l’aggressore o tentare di difendersi. Purtroppo, però, è stato atterrato dal giovane con un pugno al volto, e nella caduta ha finito per battere la testa contro un muro del locale procurandosi una ferita alla nuca. Una volta a terra, non ha potuto fare più nulla per fermare il rapinatore, che ha aperto il registratore di cassa ed è fuggito in strada con 140 euro. Qualche ora dopo, tuttavia, lo stesso aggressore ha fermato una volante delle forze dell’ordine locali in Via Martelli confessando di aver commesso la rapina. Dopo aver consegnato parte della refurtiva, il ragazzo, un 25enne regolare sul territorio, è stato dunque denunciato per rapina.