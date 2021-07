Firenze: Ditta Artigianale apre una caffetteria nell’ex monastero di Sant’Ambrogio

Ditta Artigianale a Firenze, uno dei punti di riferimento nazionali per gli amanti del caffè, apre una nuova caffetteria nell’ex monastero di Sant’Ambrogio, e al suo interno ospiterà anche La Scuola del caffè.

Il complesso di origine medievale, uno dei tani gioielli nel cuore di una delle città più belle d’Italia, ha quindi – dopo trentacinque anni di disuso – una nuova vita, grazie a un intervento di restauro guidato quattro anni e realizzato da Ditta Artigianale in collaborazione con il Comune di Firenze e con il sostegno dei proprietari dell’immobile ASP Firenze Montedomini.

“Ditta Artigianale Carducci” è il terzo locale in città – dopo via de’ Neri nel 2014 e via dello Sprone nel 2016 – del gruppo guidato da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer.

Al suo interno, oltre alla caffetteria, sorgerà anche la scuola del caffè. Si tratterà infatti di un’accademia internazionale dedicata alla diffusione della cultura del caffè di eccellenza e della sua filiera e sarà il primo centro di formazione permanente in Europa ospitato da una caffetteria aperta al pubblico.

L’idea è quella di proseguire nella diffusione della cultura degli specialty coffee, per la cui diffusione in Italia Ditta Artigianale è stato uno degli attori fondamentali.

[Ph: Sofie Delau]