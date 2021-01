Firenze, furto in un ristorante: rubate 140 bottiglie di vino

Un (altro) furto in un ristorante: stavolta la “vittima” è un ristorante nel centro storico di Firenze e i ladri sono riusciti stavolta a portar via 140 bottiglie di vino.

Non bastavano le 209 bottiglie di vino di marche diverse (per un valore economico di 31 mila euro) rubate a San Donato Milanese l’Ottobre scorso. Neppure è bastato il “furto indiretto” della contraffazione, come il caso sventato proprio in Toscana poco meno di due mesi fa. I ladri sono entrati in azione a pochi giorni dal nuovo anno, stavolta però derubando direttamente un noto ristorante nel cuore di Firenze.

Il furto è stato scoperto in un ristorante del centro, in via della Condotta, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. I ladri sono entrati nel locale dopo aver scardinato una porta sul retro, hanno rovistato all’interno e hanno infine deciso di portare via circa 140 bottiglie di vino.

Non si sa ancora che tipologia di bottiglie fossero, ma secondo le prime ricostruzioni, il valore del bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro, anche se dalla Procura precisano che sia ancora da quantificare. Il colpo è stato scoperto da una guardia giurata, che ha dato il via anche alle indagini della Polizia ancora in corso.

[ Fonte: La Nazione ]