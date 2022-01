Firenze, Gucci apre un cocktail bar in piazza della Signoria

di Luca Venturino 12 Gennaio 2022

Firenze, piazza della Signoria, angolo a destra: proprio qui Gucci ha annunciato di stare per aprire un nuovo cafè e cocktail bar, che starà aperto tutto il giorno e andrà a incastonarsi nel Gucci Garden, lo spazio multidisciplinare ideato dal direttore creativo Alessandro Michele.

Gucci Giardino 25 – questo il nome del nuovo locale fiorentino – evoca inequivocabilmente il legame con il progetto, e include anche il 25 tanto caro allo stilista. Il cocktail bar potrà vantare 16 coperti e, come accennato, fornirà servizi che vanno dalla colazione all’aperitivo, con tanto di ospitalità per cittadini e turisti. E a proposito di colazione: i clienti potranno scegliere tra le più pregiate miscele di tè e caffè o, in alternativa, optare per le creazioni più esotiche ispirate al Giappone e al Messico. Al timone del locale ci sarà Martina Bonci, esperta di mixology e pronta a proporre la sua personale selezione di cocktail.