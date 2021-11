Firenze, il Comune promuove l’adozione delle olivete nel territorio

di Luca Venturino 2 Novembre 2021

Il Comune di Firenze sta cercando nuove modalità per coinvolgere la popolazione nella cura delle olivete integrate nel contesto cittadino: nasce così l’iniziativa “Adotta un’oliveta”, progetto promosso dalla direzione ambiente che invita i cittadini ad adottare uno di questi terreni agricoli.

L’iniziativa prevede l’utilizzo di una comoda mappa online che mostra le olivete disponibili sul territorio cittadino: i soggetti, che siano singoli o associati, potranno scegliere quella che preferiscono, candidarsi per l’adozione e infine sottoscrivere un patto di collaborazione. Molte delle olivete in questioni si trovano in aree urbane dove la campagna è riuscita a “sopravvivere” all’espansione edilizia del secolo scorso, e dove il tessuto cittadino ancora si miscela ad ampie aree di verde.

Cecilia Del Re, l’assessore all’ambiente e all’agricoltura urbana di Palazzo Vecchio, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un’opportunità per associazioni, comitati e anche cittadini privati di “produrre il proprio olio e poterlo utilizzare per il proprio fabbisogno, mettendolo in vendita solo per sostenere e realizzare gli scopi della propria attività”.