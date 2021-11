Firenze, il Comune sceglie la ruota panoramica di Runner Pizza

Il titolare della catena di pizzerie d'asporto e a domicilio Runner Pizza, Tiziano Capitani, vince il bando per l'allestimento della ruota panoramica.

di Marco Locatelli 12 Novembre 2021

Due le proposte giunte sulle scrivanie del Comune di Firenze per l’allestimento della ruota panoramica al giardino della Fortezza. A spuntarla è la proposta della società Pg Srl di Tiziano Capitani, titolare di Runner Pizza, catena di pizzeria d’asporto e a domicilio.

Ora la società dovrà presentare il progetto definitivo che verrà analizzato dagli uffici comunali per le autorizzazioni del caso, oltre al parere della Soprintendenza.

Nello specifico del progetto, la ruota panoramica “firmata” Runner Pizza è alta 55 metri e prevede anche un’annessa pista di pattinaggio intorno alla vasca centrale. Bocciato, invece, il progetto del gruppo Moruzzi che già gestisce un luna park con piccola ruota panoramica in piazza delle Cascine, di fronte alla facoltà di Agraria.

Lo scorso anno, Capitani fu duramente criticato dal capogruppo della minoranza Lega del Comune di Firenze, Federico Bussolin, perché ritenuto il “finanziatore della campagna elettorale del sindaco Nardella”. Capitani rispose che si trattava solo di illazioni. Ora Bussolin torna però alla “carica” con una domanda di attualità depositata all’ufficio di presidenza, e che verrà poi discussa in Consiglio lunedì. Bussolin chiede al sindaco: “Se tra i partecipanti dell’avviso pubblico sono presenti persone fisiche o giuridiche che hanno finanziato la campagna elettorale dell’attuale Sindaco di Firenze; quali sono le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a realizzare, in più occasioni, un avviso pubblico per la selezione di un progetto riguardante la realizzazione di una ruota panoramica; e se tra i partecipanti dell’avviso pubblico sono presenti persone fisiche o giuridiche che stanno sponsorizzando iniziative del Comune di Firenze”.