Firenze, inaugurato uno spazio espositivo dedicato al vino e Leonardo da Vinci

di Luca Venturino 29 Giugno 2022

Uno spazio espositivo dove il mito, la storia e il territorio possono incontrarsi e dialogare tra loro: ci stiamo riferendo a Leonardo Wine Genius, una iniziativa promossa da Leonardo da Vinci Spa, società partecipata da Cantine Leonardo da Vinci e Caviro e che di fatto ha trovato spazio per concretizzarsi proprio in quel di Vinci, a una manciata di chilometri da Firenze. Nello specifico si tratterà, come accennato in precedenza, di uno spazio dedicato a Leonardo da Vinci e al rapporto con il vino e con il territorio.

Spazio che, stando a quanto lasciato trapelare, sarà ad accesso totalmente gratuito e aperto tutti i giorni: i visitatori saranno liberi di usufruire dei vari servizi e visitare le esposizioni – proprio in questi giorni viene ospitata una mostra interattiva dal nome ‘Leonardo: Il dono della vigna’ -, fermandosi anche in un’area di degustazione vini. La mostra attualmente in corso, allestita in collaborazione con Giunti Editore e con la consulenza scientifica del professor Attilio Scienza, docente dell’Università degli Studi di Milano, è collocata negli spazi di un’antica galleria che nell’Ottocento ospitava già un museo dedicato al vino, e come potrete aver intuito dal suo nome si pone come scopo il raccontare la passione e l’amore di Leonardo per la viticoltura e il vino grazia a un intenso utilizzo di soluzioni multimediali.