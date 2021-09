A Firenze la "Bistecca da passeggio" è la nuova trovata della trattoria Vecchio Mercato. Ovvero come trasformare la bistecca in street food.

di Manuela 23 Settembre 2021

La trattoria Vecchio Mercato di Firenze ha ideato quella che ha definito come “Bistecca da passeggio”: in pratica ha trasformato la classica bistecca alla fiorentina in un piatto destinato allo street food.

Adele Vozza, titolare del locale, ha spiegato che questa idea le è venuta durante la pandemia, quando ancora non si poteva mangiare al ristorante a causa delle restrizioni anti Coronavirus, ma si poteva solamente fare asporto. Adele ha rivelato che volevano che i loro clienti potessero mangiare la bistecca anche senza entrare nel locale, motivo per cui si sono inventati la versione da passeggio.

Ma di cosa si tratta? In realtà è più semplice a fare che a spiegare: si prende la bistecca, la si taglia a tocchetti grandi come un boccone e la si mette in due coni. Un altro cono, invece, viene destinato alle patate arrosto, anche qui a misura di boccone. Il tutto da mangiare usando uno stecchino di legno.

Ai clienti e ai turisti l’idea pare che sia piaciuta, complice anche la campagna pubblicitaria ispirata a The Walking Dead, nota serie TV a base di zombie: il claim della campagna, infatti, era The Walking Steak, cosa che, però, ad alcuni fiorentini però non è piaciuta.

Questa idea curiosa è poi rimbalzata sui social. Secondo la titolare si tratta di una buona trovata, in molti l’hanno apprezzata, anche se non sono mancate critiche: per qualcuno si tratta di un “insulto alla tradizione” o di una “mostruosità”.

Idea originale? Beh, di studenti universitari costretti a prepararsi i baracchini con bistecche già tagliate in modo da poterle mangiare durante i trasferimenti di sede in pausa pranzo, stando “comodamente” in piedi su un autobus, è pieno il mondo.

Tuttavia credo che nessuno di loro abbia mai provato a infilare nel baracchino una bistecca alla fiorentina tagliata a tocchetti.