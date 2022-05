Firenze, nascondeva la cocaina nei pacchetti di caramelle: arrestato un giovane

di Luca Venturino 26 Maggio 2022

Avendo ancora in mente la storia della barista di Varese che vendeva caffè e cocaina, la prima cosa che può venire in mente leggendo il titolo potrebbe essere un tabaccaio o il proprietario di un bar che cerca di arrotondare: un pacchetto di Tic Tac speciali a un cliente, un pacchetto di Golia con la sorpresina a un altro… Quanto è successo a Firenze qualche giorno fa, però, non ha nulla a che vedere con tutto questo: il pacchetto di caramelle in questione, infatti, faceva parte di un elaborato sistema di stratagemmi per sfuggire alle forze dell’ordine.

Ma andiamo con calma: nel pomeriggio di lunedì 23 maggio un agente di Polizia in borghese è stato allertato dal comportamento sospetto di un giovane che, una volta parcheggiata la sua bici, si è chinato su di un cespuglio e ha cominciato a frugare tra le foglie. Dopo una manciata di secondi il ragazzo trova ciò che stava cercando, lo infila in tasca e fa per andarsene, ma il poliziotto decide di intervenire e, una volta avvicinatosi, ferma il giovane e lo intima di mostrargli cosa aveva trovato tra i cespugli: si trattava di un pacchetto di caramelle alla menta che nascondeva al suo interno ben tredici dosi confezionate di cocaina.

Tra le foglie l’agente ha poi rinvenuto anche un bilancino di precisione e un’altra confezione di caramelle contenente materiale probabilmente utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti: il ragazzo, un 26 enne cittadino di Firenze, è dunque finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.