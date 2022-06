Firenze: nel cinema Odeon aprirà un ristorante, ma ci sono alcune perplessità

Un progetto per rivoluzionare il cinema Odeon prevede anche l'apertura di un ristorante, ma ultimamente sono emerse alcune preoccupazioni.

di Luca Venturino 10 Giugno 2022

Tira aria di cambiamento al cinema Odeon, storica sala di Firenze: in base a quanto stipulato un mese fa circa con un accordo con la casa editrice Giunti, infatti, verrà aperta una libreria al posto della platea e un ristorante negli attuali spazi del bar, con tanto di dehors all’esterno. Il progetto, com’era prevedibile, ha suscitato una serie di polemiche nel microcosmo della cultura e dello spettacolo, che si è impegnato con una raccolta firme per tentare di salvare il cinema in questione; e più recentemente lo stesso soprintendente, Andrea Pessina, ha espresso alcune perplessità a riguardo – soprattutto circa l’idea di eliminare completamente i posti della platea destinati alla visione delle pellicole.

“Abbiamo chiesto chiarimenti” ha commentato Pessina. “Nei prossimi giorni abbiamo concordato un sopralluogo al quale andrò direttamente con i miei funzionari, perché vogliamo capire bene quali sono le intenzioni: siamo naturalmente tutti preoccupati. È un luogo molto bello, al quale teniamo tutti e abbiamo avuto anche un numero infinito di sollecitazioni da parte della cittadinanza”. Rimane il punto che, se la volontà è quella di salvare l’Odeon, sarà comunque necessario immaginare un “utilizzo variegato, una polifunzionalità” pena rischiare di ritrovarsi nella stessa situazione tra qualche anno. “Credo che sia debba mantenere un po’ di sedute anche nella vecchia platea” ha poi spiegato, facendo riferimento al progetto di cui sopra che invece prevede la scomparsa di tutti i posti a sedere “e concedere qualcosa alla proprietà perché oltre che cinema sia anche luogo culturale”.