Firenze, rider muore in un incidente stradale: aperto un fascicolo per omicidio colposo

di Luca Venturino 3 Ottobre 2022

Nella sera di sabato 1 ottobre la quiete del quartiere di Rovezzano, in quel di Firenze, è stata spezzata da un terribile incidente stradale: un rider di 26 anni, al momento dell’incidente impegnato in una consegna per conto della società di delivery Glovo, si è scontrato mentre guidava il suo scooter con un grosso suv. Il personale sanitario del 118 è stato avvisato tempestivamente, ma al loro arrivo le condizioni di Sebastian Galassi – il giovane rider, per l’appunto – sono apparse immediatamente gravissime.

Galassi è dunque stato trasportato al più vicino ospedale cittadino in codice rosso, ma purtroppo gli sforzi dei medici non sono riusciti a salvarlo, e al mattino seguente non hanno potuto fare altro che accertarne il trapasso. Secondo quanto lasciato trapelare dai rapporti sul caso, la procura ha ritenuto opportuno aprire un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il conducente del suv con cui Galassi si è scontrato.

A onore del vero, è importante sottolineare che di fatto le indagini sono tuttora in corso: gli agenti delle forze dell’ordine stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso l’utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona e delle testimonianze di alcuni individui che hanno assistito allo scontro; in modo tale da poter comprendere l’effettiva responsabilità del conducente del suv.