Firenze: rubano la bici a un rider, i colleghi si mettono a caccia e la ritrovano

di Manuela 10 Maggio 2022

Andiamo a Firenze: qui domenica scorsa un ragazzo di 17 anni ha rubato la bici a un rider. Ma questi ha subito avvisato i colleghi che si sono messi a caccia del malfattore. E hanno ritrovato sia lui che la bici trafugata.

Tutto è avvenuto poco dopo le 12 vicino a un centro commerciale di via di Novoli. Qui un rider pakistano aveva fatto una consegna, legando con un lucchetto la sua nuova bici elettrica. Solo che, poco dopo, ha visto un ragazzo che stava salendo su una tramvia con la sua bici sottobraccio.

Il rider gli è corso dietro cercando di bloccarlo, ma ormai il tram era partito. Così ha subito preso l’iniziativa: ha allertato tutti i suoi colleghi che, in men che non si dica, hanno organizzato un gruppo di ricerca, andando a caccia del ladro e battendo tutte le strade per cercare di avvistare ladro e bici.

Nel giro di un paio d’ore, un gruppetto ha visto la bici vicino in piazza Stazione: in sella c’era proprio il ladro. Quest’ultimo, accortosi di essere stato beccato, ha tentato di fuggire, ma arrivato in piazza della Costituzione, vedendo che non aveva vie di fuga, è sceso dalla bici e l’ha lanciata contro gli inseguitori. Poi, utilizzando delle forbicine, ha graffiato uno dei rider sul braccio e ne ha morso un altro.

Intanto la polizia, allertata dalla vittima, è riuscita a raggiungere il posto, bloccando così il ladro. Sottoposto a fermo per poter essere identificato, il ladro è ora stato denunciato per il furto di bicicletta, lesioni aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.

Poco tempo fa, invece, a Napoli un rider era stato accoltellato da un gruppetto di giovani al Vomero.