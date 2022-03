Firenze, rubavano ai clienti dei ristoranti mentre mangiavano: tre arresti

Due uomini e una donna sono stati arrestati per una serie di furti commessi in alcuni ristoranti di Firenze.

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

Entravano nei ristoranti verso l’ora di cena e, approfittando della distrazione del clienti, rubavano le borse appoggiate alle sedie per poi scappare con l’aiuto di un complice che aspettava con la macchina accesa: questo il modus operandi con cui una banda formata da due uomini e una donna erano soliti mettere a segno i propri colpi presso i locali di Firenze.

I tre, tuttavia, sono infine stati bloccati dagli agenti di una squadra mobile della polizia locale proprio in seguito a uno dei colpi, avvenuto in un ristorante in piazza Ferrucci. Nell’auto dei tre, chiaramente arrestati e accusati di furto con destrezza continuato, è stata trovata anche la refurtiva di un altro furto messo a segno poco prima in un altro ristorante della zona. Come accennato, i colpi messi a segno con questa tecnica erano diventati una sorta di costante negli ultimi giorni nei locali fiorentini.