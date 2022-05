Firenze, troppi clienti pregiudicati: bar chiuso per 10 giorni

di Luca Venturino 12 Maggio 2022

Un bar di Via della Cupola, nella periferia di Firenze, era frequentato assiduamente da clienti pregiudicati e socialmente pericolosi, che in più occasioni si erano macchiati di numerosi precedenti penali e di Polizia, in particolare in materia di stupefacenti; e pertanto negli ultimi tempi è stato oggetto di una serie di controlli da parte degli agenti delle forze dell’ordine locali.

Questi ultimi, infatti, sono intervenuti ripetutamente a causa di una serie di segnalazioni dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe, che più volte hanno lamentato situazioni di disturbo o di disagio sociale; e nel tempo hanno poi rilevato la presenza dei criminali. Nello specifico, gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Rifredi hanno scoperto alcuni cittadini stranieri irregolari, denunciandone uno poiché, in seguito in controllo, è stato sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti; mentre lo scorso 11 marzo i militari sono dovuti intervenire per sedare una violenta lite tra alcuni clienti del bar, che avevano preso anche a brandire oggetti contundenti.

Alla luce di quanto appena riportato, il Questore della provincia di Firenze ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini così gravi da dover sospendere la licenza per un totale di 10 giorni.