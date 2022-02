Firenze, violenza domestica: la polizia finge di consegnare una pizza per salvare una donna

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Aveva tardato a dargli un cuscino da mettere sul divano, e quindi giù di pugni, calci e schiaffi: è la terribile vicenda di una donna di Firenze, vittima della violenza del suo compagno. La vittima ha tentato di contattare la centrale operativa della questura ma, evidentemente troppo sconvolta, non è riuscita a fornire l’indirizzo corretto. Fortunatamente, gli agenti hanno avuto l’idea di richiamare fingendo di dover consegnare una pizza a domicilio, approfittandone per chiedere l’indirizzo corretto.

La donna ha riconosciuto la voce dell’agente con cui aveva parlato, e da lì è stata questione di tempo: in una manciata di minuti gli agenti si sono presentati a casa e hanno arrestato l’uomo, un 34enne, per maltrattamenti in famiglia. Stando alle ricostruzioni degli agenti dell’ordine, però, le violenze sarebbero andate avanti da anni, almeno dal 2019: pugni, schiaffi e perfino scottature, mai denunciate per paura di ritorsioni. Sempre secondo le ricostruzioni la donna nell’ultimo periodo avrebbe vissuto in regime di terrore e clausura a causa della gelosia del compagno, che le permetteva di uscire per soli 15 minuti al giorno per andare a portare a scuola il figlio più grande.