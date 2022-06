Flavio Briatore ai pizzaioli napoletani: “Forse San Gennaro vi aiuta a pagare le tasse?”

di Manuela 27 Giugno 2022

Ve l’avevamo detto che, potenzialmente, poteva essere più lunga di Beautiful. Ci riferiamo alla soap opera estiva vede protagonisti Flavio Briatore e i pizzaioli, in particolare i pizzaioli napoletani. Adesso è l’imprenditore a stuzzicare e, a proposito della pizza a 4 euro, si chiede se sia San Gennaro a pagare ai pizzaioli le tasse visti i prezzi che fanno.

Brevissimo recap, che ormai questa storia la sanno tutti: qualcuno critica Briatore per il prezzo della pizza margherita nei suoi Crazy Pizza, lui prima fa spallucce e parla di invidia e “aria fritta”, poi sbotta dicendo che da lui la pizza costa di più di 4-5 euro perché usa ingredienti pregiati.

Da lì è stata tutta una valanga di sostenitori e detrattori dei due opposti schieramenti, con anche Gino Sorbillo che ha deciso di difendere la categoria dei pizzaioli a prezzi nazional popolari mettendosi a regalare pizze.

Ma adesso Briatore torna a girare il dito nella piaga. In realtà, già quando si era chiesto la prima volta come si facesse a far pagare la pizza a 4-5 euro, c’era stato un velato accenno alla questione tasse, affitti, dipendenti da pagare… Solo che non aveva approfondito.

Tornando a parlare della questione a Zona Bianca su Rete 4, ecco che l’imprenditore ha deciso di stuzzicare gli avversari anche su questo aspetto della faccenda. Briatore sostiene che se a Napoli una pizza viene fatta pagare 4 euro, ecco che deve essere San Gennaro, allora, a pagare fitti e contributi. E ribadisce che lui non ha San Gennaro dalla sua parte e che deve fare per conto suo.

Queste le sue parole: “A questi prezzi noi non riusciamo a garantire una pizza di qualità, evidentemente loro, i pizzaioli partenopei, avranno degli aiuti che io, noi non abbiamo”. E poi rincara la dose, come se ce ne fosse bisogno in questa calda estate dove basta una minima scintilla per far scoppiare un incendio: i pizzaioli che lo stanno attaccando in 50 anni non sono riusciti a creare un brand internazionale sulla pizza.

Briatore conclude poi dando un consiglio agli altri pizzaioli: invece di tramandare una sola pizzeria per otto generazioni, dovrebbero iniziare a capire l’importanza di esportarla nel mondo.

E non pensate che sia finita qui: perché adesso la trama di questa soap estiva si infittisce. Fa la sua entrata in scena, infatti, anche una guest star d’eccezione, Iginio Massari (che se pure Matteo Bassetti ha potuto dire la sua, vuoi che non lo faccia anche Massari?).