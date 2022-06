Flavio Briatore aprirà una pizzeria a Napoli (the never ending story)

di Manuela 22 Giugno 2022

Non ne usciremo più, altro che storia infinita. Già fa caldo, c’è la crisi economica, la siccità, la guerra, la pandemia, l’invasione delle locuste… E adesso ci tocca un ennesimo capitolo della saga Flavio Briatore vs tutti i pizzaioli d’Italia. Ebbene sì: Flavio Briatore ha deciso di aprire una pizzeria a Napoli.

Beautiful gli fa un baffo a questa storia italiana tutta estiva. Allora, breve recap per chi si fosse perso le prime puntate: tutto inizia quando qualcuno critica il prezzo delle pizze al Crazy Pizza di Flavio Briatore, giudicando troppo cara una margherita a 15 euro e una pizza con Pata Negra a 65 euro.

Al che Briatore prima fa spallucce sostenendo che sia tutta invidia e che si stesse parlando di “aria fritta”, salvo poi ripensarci e fare un video sui social dove spiega che le sue pizze costano tanto perché sono fatte con ingredienti di qualità. E criticando gli altri pizzaioli, chiedendosi come sia possibile che riescano a vendere delle pizze a 4-5 euro.

Fermo restando che Briatore nel video non cita mai i pizzaioli napoletani, ma parla solo di pizze e pizzaioli generici, ecco che i pizzaioli napoletani si sono subito inalberati, protestando veementemente contro Briatore e ricordandogli che la pizza nasce come un piatto nazional popolare, non di lusso.

Come se non bastasse, alla soap si è aggiunto anche lo spin-off di Gino Sorbillo che, per protestare, ha organizzato una lezione davanti alla sua pizzeria regalando la pizza gratis a chi partecipava.

Pensavate che fosse finita qui? Assolutamente no, Disney, Marvel e Star Wars dovrebbero prendere esempio da questa saga perché Flavio Briatore è tornato immediatamente alla carica annunciando a sorpresa al programma La Zanzara che intende aprire una pizzeria. A Napoli. Sì, proprio qui, dove i pizzaioli sono ancora sul piede di guerra.

Non è ben chiaro se sia stato un annuncio provocatorio, se Briatore davvero da tempo pensasse di aprire un Crazy Pizza all’ombra del Vesuvio o se abbia deciso di aprirlo per puro senso di ripicca.

Ma se davvero Briatore aprirà un Crazy Pizza a Napoli, state sicuri che vedremo delle nuove puntate di questa soap infinita. Anzi: già ce ne aspettiamo qualcuna adesso, la palla ora passa ai pizzaioli napoletani (e chissà, forse anche a Sorbillo se volesse intervenire nuovamente). Come risponderanno? Quali altre forme di protesta metteranno in scena? E con quale risultato visto che l’ultima ha avuto solamente quello di spingere Briatore ad aprirgli una pizzeria proprio sotto il naso?