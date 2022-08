Flavio Briatore, Crazy Pizza fuori dalla classifica delle migliori d’Italia? “Io ho ristoranti di lusso”

di Manuela 2 Agosto 2022

La classifica 50 Top Pizzerie d’Italia ha riservato qualche sorpresa. Non solo la pizzeria migliore d’Italia si trova a Caserta e non a Napoli, ma nella chart spicca l’assenza di Crazy Pizza di Flavio Briatore.

E il manager l’ha presa bene: Briatore ha affermato che gli fa piacere che la pizza migliore d’Italia coti 6 euro, ma lui gioca in un altro campionato. E ribadisce che lui non ha pizzerie con i tovagliolini di carta, ha ristoranti di lusso.

Il riferimento è alla pizzeria in cima alla classifica, I Masanielli di Caserta: qui una pizza margherita costa 6 euro. Da Briatore, invece, la pizza al Pata Negra costa 65 euro.

L’imprenditore ha poi rincarato la dose: si sarebbe arrabbiato parecchio se lo avessero incluso nella categoria “pizzerie” e si sarebbe fatto togliere dalla chart. Crazy Pizza non c’entra niente con le pizzerie, loro sono Crazy Pizza, l’unico brand italiano di pizza famoso nel mondo, non sono mica “Pasqualino” e “Luigino” (sempre parole di Briatore, si intende).

L’imprenditore ha poi continuando sostenendo che le pizzerie sono quelle che si vedono in giro, per esempio a Napoli. Crazy Pizza, invece, è un’altra cosa: il loro è un ristorante, con locali di lusso, unici ed esclusivi. Nei loro locali c’è lo show dei camerieri e dei pizzaioli, senza dimenticare la pizza che per Briatore è la migliore d0Italia perché non ha lievito e non fa gonfiare.