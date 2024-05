Flavio Briatore potrebbe aprire il nuovo Twiga a Ventimiglia

Più che di cantieri si può parlare di una più semplice – ma non per questo meno appariscente – trasformazione. La Baia Beniamin, noto complesso turistico con tanto di ristorante, spiaggia privata e una manciata di camere hotel incastonato in quel di Mortola Inferiore, frazione del comune di Ventimiglia, potrebbe diventare il nuovo Twiga beach club su disegno di Flavio Briatore.

D’altro canto da Ventimiglia a Monte Carlo il passo è evidentemente breve – sia da un più banale punto di vista geografico che quello più strettamente tematico. Pare di fatto che Briatore, stando a quanto lasciato trapelare dai colleghi de Il Secolo XIX, avrebbe proprio individuato nell’ultima frangia della Liguria occidentale i cosiddetti requisiti necessari al suo brand.

Briatore e l’incursione a Ventimiglia: tutti i dettagli

Badate bene – l’uso del condizionale e di formulazioni ricche di “pare” non sono solamente consigliate, ma anche e soprattutto d’obbligo. Vale infatti la pena notare che sì, Flavio Briatore è di fatto socio di maggioranza assoluta del Twiga beach club (e lo è, badate bene, da quando Daniela Santanché si è trovata, per evidente conflitto di interesse, a cedere le proprie quote da ex socia: la sua scelta cadde proprio sull’imprenditore piemontese e il di lei compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena), e in quanto tale ha diritto e mezzi per decidere come e dove muovere le prossime mosse, ma che al momento il sopracitato approdo in quel di Ventimiglia è da intendersi come una voce di corridoio. Voce con un eco comunque notevole, beninteso.

Se il progetto dovesse andare in porto – il gioco di parole non è voluto ma comunque benvenuto, lo dobbiamo ammettere – allora l’accostamento tra Ventimiglia e Monte Carlo, che abbiamo solamente accennato in apertura di articolo, potrebbe effettivamente diventare ancora più azzeccato: il fascino evidente dell’insegna del Twiga beach club, vera e propria icona della mondanità, andrebbe infatti a sommarsi a due differenti e recenti investimenti del principe di Monaco Alberto II, al porto Cala del Forte e al Grimaldi Garden sempre in zona Mortula (proprio dove dovrebbe sorgere il nuovo Twiga, per l’appunto).

I nostri lettori più ansiosi saranno felici di apprendere che, in ogni caso, non ci sarà da pazientare troppo per sapere qualcosa in più su di questa particolare vicenda. Stando sempre a quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, infatti, la conferma della eventuale incursione di Flavio Briatore a Ventimiglia si avrà nella giornata di martedì, durante la conferenza stampa a cui parteciperà anche il governatore Giovanni Toti.